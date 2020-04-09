Зараз час для єдності, а не для винесення уроків, - генсек ООН заступився за ВООЗ після різкої критики Трампа

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш у відповідь на критику роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) під час пандемії коронавірусної інфекції закликав поки що не займатися визначенням того, хто і як виконав свою роботу, а проявити єдність у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє агентство Associated Press.

"Зараз час для єдності - для того, щоб міжнародна спільнота працювала разом, щоб зупинити вірус і звести нанівець негативні наслідки", - сказав генсек ООН.

За його словами, зараз не час для того, щоб "виносити уроки", проте коли пандемія закінчиться, потрібно буде вивчити, як саме інфекція з'явилася і так швидко поширилася. Також можна буде проаналізувати подальші заходи і реакцію на цю кризову ситуацію. Він зауважив, що вже після цього аналізу можна буде робити якісь висновки.

Гутерреш додав, що ситуація з коронавірусом нового типу "безпрецедентна для нашого часу і тому потребує безпрецедентної відповіді".

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Про це він сказав після того, як президент США Дональд Трамп піддав критиці те, як ВООЗ бореться з коронавірусом.

У ніч на середу Трамп заявив, що ВООЗ ухвалювала невдалі рішення в ситуації з коронавірусом COVID-19, і тому він обмірковує, в якому обсязі її слід у подальшому фінансувати.

"ВООЗ отримує дуже великі гроші від США", - нагадав він на брифінгу в Білому домі. При цьому Трамп зазначив, що спочатку у ВООЗ були не згодні з його рішенням закрити кордон з Китаєм, щоб стримати поширення вірусу. "Вони помилилися з багатьох питань, здається, що вони займали вкрай прокитайську позицію", - заявив Трамп.

"Вони не оголосили вчасно тривогу. Імовірно, їм слід було почати діяти на кілька місяців раніше", - додав він.

Тому, за словами президента, "ми подивимося, за що ми платимо (ВООЗ)". У зв'язку з цим він має намір "дуже рішуче припинити" фінансування діяльності цієї організації.

Пізніше, відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста про те, чи розумно в розпал пандемії коронавірусу заморожувати фінансування ВООЗ, Трамп уточнив, що поки все-таки не припиняє фінансування. "Я сказав, що ми будемо розглядати це питання", - сказав президент США.

При цьому раніше Трамп неодноразово казав, що нині у США немає проблем у роботі з Китаєм щодо коронавірусу. Його основна претензія до Пекіна в цьому випадку полягає в тому, що китайська влада, на думку Трампа, тривалий час приховувала спалах коронавірусу на своїй території.