Зеленському час ухвалити рішення - або голосування в інтересах України за неповернення "ПриватБанку" ексвласникам, або дефолт, - Порошенко

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ухвалення банківського закону – практично єдина вимога, виконавши яку, Україна може отримати потужну фінансову допомогу для подолання економічної кризи. Кризи, в яку ще до вірусу занурили країну молоді, але бездарні та некомпетентні обличчя. Кризи, яка ще більше посилиться внаслідок світової рецесії на фоні пандемії", – зазначив Порошенко.
"Настав момент істини. Національні інтереси України диктують главі держави єдине правильне рішення. Незважаючи на непомірні апетити свого колишнього бізнес-партнера і давнього політичного союзника – треба зробити вибір на користь десятків мільйонів українців. Ми вимагаємо від президента прийняти стратегічні рішення в інтересах України", – заявив Петро Порошенко.
Він нагадав, що у влади вистачило політичної волі ухвалити законопроект у першому читанні, але забракло на те, щоб проголосувати його в цілому – як наполягала фракція "Європейськоі Солідарності".
"І тепер політична коаліція "За дефолт України" зареєструвала 16 тисяч 332 "поправки". Це рекорд в історії українського парламентаризму. Окремі "слуги народу" наштампували по кілька тисяч "поправок" кожен. На їхній розгляд потрібно десь півроку засідань парламенту, не розглядаючи нічого іншого – і це під час війни та епідемії", – наголосив Порошенко.
"Коломойський прагне зірвати ухвалення закону, щоб спробувати таким чином повернути собі банк. Або здерти з держави компенсацію, яку він оцінює майже у шістдесят мільярдів гривень. Це дорівнює третині річного бюджету Пенсійного фонду України!", – пояснює Порошенко.
П’ятий Президент нагадав: аби захистити гроші мільйонів вкладників ПриватБанку, державі довелося витратити понад 130 мільярдів гривень.
Лідер "Європейської Солідарності" також зауважив, що колишній власник ПриватБанку публічно виступає за дефолт України.
Порошенко пояснив, що дефолт означатиме стрімкий обвал курсу гривні, гіперінфляцію, масове безробіття, невиплату зарплат, пенсій та стипендій, банкрутство держави і зупинку фінансування армії.
"Коломойський в інтерв’ю "Нью-Йорк таймс" прямим текстом каже, що Україна має піти по гроші до Росії, тобто – повернутися у сферу її впливу. Не дивно, що проти законопроекту воюють не лише десятки "слуг", але й п’ята колона, – "Опоплатформа" Рабіновича-Медведчука. Отже, нема завдання зараз для нас важливішого, ніж зірвати цей антиукраїнський сценарій", – переконаний Порошенко.
Фракція "Європейської Солідарності" наполягає, щоб банківський законопроект був першим в порядку денного найближчого позачергового засідання Ради. "На наші голоси за цей закон суспільство може впевнено розраховувати. Ми також готові запропонувати владі регламентний механізм, як очистити поправочний спам борців за дефолт", – зазначив Петро Порошенко.
"Ще кілька тижнів злочинного зволікання, і нас накриє така хвиля, що не допоможе вже жодна рятівна шлюпка", – застерігає п’ятий Президент України.