5,6 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба

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За минулу добу прикордонники здійснили близько 10 500 пропускних операцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Крім того, 8 квітня на в'їзд в Україну оформлено 5,6 тис. наших співвітчизників.

Учора Україну залишили понад 3,6 тис. осіб, з них понад 1,3 тис. іноземців.

Прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,8 тис. осіб, які прямували в Україну.

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Минулої доби в пунктах пропуску виявлено 5 порушників правил карантину. Про виявлені правопорушення повідомлено співробітників поліції.

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