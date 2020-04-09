Зеленському робили тест на коронавірус. На випадок його захворювання розроблено протокол, - ОП

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Президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що всім, хто перетинався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, в тому числі президенту і прем'єр-міністру. "І президенту зробили, керівнику Офісу, заступникам зробили. Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним з перших випадків у Києві, яким був депутат Шахов", - зазначив він.

Тимошенко додав, що тестування робили відразу, щоб зрозуміти, що робити, в разі підтвердження, були б інші заходи безпеки щодо карантину в ОПУ.

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Певний протокол розроблений "на випадок, якщо президент Володимир Зеленський захворіє на коронавірус SARS-CoV-2. Так заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко відповів на питання про дії влади в ситуації, аналогічній тій, в якій опинилася Британія з хворобою прем'єра Бориса Джонсона.

"... Але зрозуміло ж, що виконуючого обов'язки немає. Ну, може там спікер Ради може якось виконувати обов'язки. Але президент завжди на зв'язку, тому, я думаю, що якщо, не дай бог, щось, робота буде відбуватися в телефонному режимі", - сказав він.

За його словами, зараз Зеленський "щодня з ранку до вечора" перебуває на Банковій.

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Заступник голови ОП каже, що не чув, щоб для хворих топчиновників були створені якісь спеціальні умови в лікарнях: "Якогось спеціального протоколу немає. Нам сказали, що якщо щось не так, будуть вести в Олександрівську лікарню. В тій же Феофанії немає інфекційного відділення".