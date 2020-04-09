Лікарні Києва готові до прийому "другої хвилі" хворих на коронавірус, - КМДА

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Лікарні Києва, визначені для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на COVID-19, мають необхідний кадровий та матеріально-технічний потенціал.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (8 квітня. - Ред.) завершив об’їзд лікарень, які визначені для прийому "другої хвилі" хворих із підозрою на коронавірус. Керівники закладів вже відпрацювали логістику прийому хворих та готові їх приймати", - написав він.



За його словами, наразі усі заклади мають кадровий та матеріально-технічний потенціал для прийому хворих на коронавірус: "Інфекційні відділення медичних закладів укомплектовані необхідною медичною технікою та частково забезпечені лікарськими препаратами. У деяких відділеннях організовано додаткове розведення кисневої мережі. Це необхідно для надання кисневої терапії хворим на коронавірус. Окрім того, заклади отримали достатню кількість дезінфікуючих засобів для санітарної обробки приміщень".

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"Неймовірно порадувала впевненість лікарів. У цій боротьбі вони - рушійна сила. Впевнений, разом ми все здолаємо!" - зазначив Поворозник.



"Зауважу, сьогодні ми першочергово забезпечуємо усім необхідним медичні заклади "першої хвилі". У разі госпіталізації хворих до закладів "другої хвилі" в оперативному режимі здійснюватиметься перерозподіл необхідних засобів.



Ми не зупиняємося на цьому і працюємо далі: спільно з соціально відповідальним бізнесом забезпечуватимемо діяльність лікарень для прийому та надання якісної медичної допомоги хворим на коронавірус", - додав заступник голови КМДА.