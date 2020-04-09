Третю смерть від коронавірусу зафіксували на Львівщині, - ОДА

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На Львівщині помер третій пацієнт, у якого була зафіксована коронавірусна інфекція.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.

"68-річна жінка померла сьогодні вночі. У пацієнтки були супутні захворювання, онкологія", - повідомив він.

Зазначається, що позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали тиждень тому. Жінка проходила лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

"Львівська ОДА висловлює співчуття рідним і близьким", - додали у відомстві.

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Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксовано 224 нові випадки COVID-19, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали.