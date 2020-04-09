"Яким би тернистим не був шлях, істина буде встановлена", - заява Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини та Польщі у справі МН17

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Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща зробили спільну заяву за підсумками обговорення в Раді Безпеки ООН збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Про це повідомило 8 квітня у фейсбуці Представництво України в ООН, передає Цензор.НЕТ.

"У той час як кримінальне розслідування JIT (Спільної слідчої групи) триває, ми закликаємо всі держави, зокрема Російську Федерацію, виконати свої зобов'язання за Резолюцією 2166 ООН і повністю співпрацювати з міжнародним розслідуванням", - йдеться в заяві.

У документі зазначається, що як держава-учасник Спільної слідчої групи Україна закликає Росію виконати відповідну резолюцію Ради Безпеки ООН і "повною мірою співпрацювати з кримінальним розслідуванням, яке триває".

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П'ять країн зазначили, що вітають початок процесу у справі MH17 нідерландським судом і висловлюють "повну впевненість у його незалежності, неупередженості та професійності".

"Яким би тернистим не був шлях, істина трагедії буде встановлена, а причетні - як виконавці, так і замовники - будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні Представництва України при ООН.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.