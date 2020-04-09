Карантин в Україні можуть послабити 24 квітня, - заступник голови ОП Тимошенко

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Карантин в Україні можуть послабити 24 квітня, - заступник голови ОП Тимошенко

В Офісі Президента турбуються через проведення Великодніх богослужінь, бо це масове скупчення людей біля церков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, в ОП зараз "дивляться на найближчі два тижні".

"Є Великдень, ми розуміємо, що це велике свято для всіх. Але ми закликаємо усіх бути вдома. Якщо ми просидимо ще 2 тижні на карантині, можливо, до 24 квітня ми вже вийдемо на якесь послаблення цієї історії", - наголосила Тимошенко.

"Але Великдень і масове скупчення людей біля церков – ми дуже боїмося цього", - додав він.

Нагадаємо, раніше Епіфаній і Зеленський обговорили святкування Великодня під час карантину.

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Коронавірус і карантин
карантин Великдень Тимошенко_Кирило Офіс Президента COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Олександр Дніпро
Если просидим на карантине еще 2 недели, то, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3943
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09.04.2020 09:45
+7 Вася Шевченко f77d76ba
Якщо просидимо на карантині ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 513

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09.04.2020 09:52
+6 Nikolai Chizhevsky
во шли во вкус "слуги "если захотим ослабим гайки а так можем прикурутить еще сильней
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09.04.2020 09:46
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