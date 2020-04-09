Карантин в Україні можуть послабити 24 квітня, - заступник голови ОП Тимошенко

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В Офісі Президента турбуються через проведення Великодніх богослужінь, бо це масове скупчення людей біля церков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, в ОП зараз "дивляться на найближчі два тижні".

"Є Великдень, ми розуміємо, що це велике свято для всіх. Але ми закликаємо усіх бути вдома. Якщо ми просидимо ще 2 тижні на карантині, можливо, до 24 квітня ми вже вийдемо на якесь послаблення цієї історії", - наголосила Тимошенко.

"Але Великдень і масове скупчення людей біля церков – ми дуже боїмося цього", - додав він.

Нагадаємо, раніше Епіфаній і Зеленський обговорили святкування Великодня під час карантину.

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