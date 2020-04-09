"Спазми, мігрень і часткова втрата зору": у Швеції відмовилися застосовувати протималярійний препарат хлорохін

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У Швеції відмовилися застосовувати протималярійний препарат хлорохін через його побічні дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляє Daily Mail.

Рішення було ухвалено після того, як кілька пацієнтів поскаржилися на спазми, часткову втрату зору і мігрені. Зазначається, що у деяких людей прийом таблеток хлорохіну може викликати проблеми з серцебиттям і навіть серцевий напад.

Лікарі в Європі, США і Китаї отримали ліцензію на випробування препарату на тяжкохворих пацієнтах, однак Велика Британія закликала не використовувати хлорохін до завершення клінічних випробувань. Британський професор Ентоні Гордон, завідувач кафедри анестезії та інтенсивної терапії в Імперському коледжі Лондона заявив, що досі немає переконливих доказів того, що препарат може допомогти в лікуванні коронавірусу.

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Вперше рішення застосовувати протималярійний препарат у боротьбі з COVID-19 було прийнято після проведених досліджень в Китаї.

Раніше в березні некомерційна організація охорони здоров'я Banner Health назвала лікарський препарат хлорохін смертельно небезпечним для лікування коронавірусу нового типу.

"Ми розуміємо, що люди намагаються знайти нові шляхи, щоб запобігти або вилікувати інфекцію, проте самолікування не вирішить це завдання", - зазначив директор медпункту в американському місті Фінікс, штат Арізона, Деніел Брукс.

Застереження було опубліковано після того, як подружжя віком 60 років приймали засіб, який містить хлорохін. Протягом пів години після прийому пару госпіталізували в найближчу лікарню. Чоловіка реанімувати не вдалося. Його дружина в критичному стані під наглядом лікарів. За її словами, вона почула про користь хлорохіну, коли дивилася по телевізору пресконференцію з президентом США Дональдом Трампом. Тоді вона згадала, що засіб, яким вона чистить акваріум, містить хлорохін.

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Зазначимо, 2 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні затверджено єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус. За його словами, стандарт лікування було встановлено на підставі досвіду країн, які зіткнулися з коронавірусом раніше за Україну і вже мають напрацювання в боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо, кількість осіб, що заразилися коронавірусом у світі наближається до 1,5 млн осіб, 88,5 тис. померли, ще 329,9 тис. вилікувалися. На першому місці за кількістю заражених залишаються США (понад 429 тисяч осіб), понад 14 тисяч загинуло, ще 23,5 тисячі осіб вилікувалися.