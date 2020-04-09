Три ділянки продовжують тліти в зоні ЧАЕС: радіаційна обстановка по Києву і області стабільна

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У зоні відчуження Чорнобильської АЕС зберігаються осередки тління лісової підстилки. Радіаційна обстановка в нормі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС вранці 8 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про три пожежі в зоні відчуження:

поблизу с. Чистогалівка на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 га;

на території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав’яного настилу та чагарників окремими осередками;

на території Котовського лісництва спостерігається тління трав’яного настилу між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка. Розповсюдження пожежі немає.

Загалом до гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 310 осіб та 90 одиниць техніки, з них від ДСНС 225 рятувальників особового складу та 56 одиниць техніки.

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Напередодні, 8 квітня, авіацією ДСНС здійснено 61 скид (248 тонн води), з них літаками АН-32П – 21 скид (168 тонн води) та вертольотами МІ-8 – 40 скидів (80 тонн води).