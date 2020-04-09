Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ. ВIДЕО

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Провести тестування на COVID-19 для жителів всієї України практично неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

 

За його словами, жодна країна світу не забезпечує масове тестування всіх громадян.

"Жодна країна в світі не забезпечує масове скринінгове тестування всіх громадян держави, тому така опція на цей момент не розглядається і навряд чи буде застосована. Перш за все, тому, що це не є доцільним", - підкреслив він.

Крім того, Кузін зазначив, що технічно це майже неможливо зробити.

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Коронавірус і карантин
карантин тестування ЦГЗ Ігор Кузін COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+35 Лео Кот
Тестов не достаточно для всех....
Поэтому только для Слуг Народа, правительства, Блазня и других топ.начальников... - им можно и в качестве профилактики..., делать через день...
Мудрый и простой нарид идет весело нах... Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4287
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09.04.2020 10:13
+17 John Silver 8af1f39e
Прям Украинский Рагозин.В Германии, Южной Кореи делают, а у нас технически невозможно.
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09.04.2020 10:15
+15 Дон Сезар e53eece5
Как говорил один великий врач. Нет больных или здоровых, есть обследованные и не обследованные. Конечно, на куя тестировать, заболевших будет не один десяток тысяч. А оно им надо????
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09.04.2020 10:15
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