Індексацію пенсій буде проведено 1 травня, - Пенсійний фонд

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Пенсії будуть проіндексовані в травні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду в Facebook.

"1 квітня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році", яка регулює питання проведення індексації пенсій у 2020 році.

Постановою визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році: це – 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим наголошується, що в разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

"Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з травня місяця 2020 року в установленому порядку через уповноважені банки💳 або доставлена додому листоношами АТ "Укрпошта"", - повідомили в ПФ.