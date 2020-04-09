Індексацію пенсій буде проведено 1 травня, - Пенсійний фонд

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Індексацію пенсій буде проведено 1 травня, - Пенсійний фонд

Пенсії будуть проіндексовані в травні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду в Facebook.

"1 квітня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році", яка регулює питання проведення індексації пенсій у 2020 році.

Постановою визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році: це – 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим наголошується, що в разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

"Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з травня місяця 2020 року в установленому порядку через уповноважені банки💳 або доставлена додому листоношами АТ "Укрпошта"", - повідомили в ПФ.

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Топ коментарі
+8 Domkrat
когда придет 1 мая откладут на 1 июня как обычно
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09.04.2020 10:19
+8 Small Jerboa
1 февраля: индексация будет в марте
1 марта: индексация будет в апреле
1 апреля: индексация будет в мае
1 мая: индексация будет в ... ?
Індексацію пенсій буде проведено 1 травня, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9964
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09.04.2020 10:27
+7 ALEX SUROVV
Нищим добавят по 100 гривень а тем кто получает по 7-15 тыщ добавят по 5000грн. Как всегда
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09.04.2020 10:24
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