Безсніжна зима і дефіцит опадів навесні - одна з причин масових пожеж у країні, - Кульбіда

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Брак снігового покриву в зимовий період і дефіцит опадів у березні-квітні стали однією з причин великої кількості пожеж по всій Україні.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ускладнення погодних умов почалося ще в зимовий період за відсутності снігового покриву і малої кількості опадів. Ситуація ще більше ускладнилася протягом березня і квітня, тому що дефіцит опадів становить 50% і більше. Як наслідок ми маємо, що підстильна поверхня пересушена, ефективних дощів давно не було і це як раз є однією з причин виникнення такої великої кількості пожеж", - сказав Кульбіда в середу на брифінгу в ДСНС України.

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