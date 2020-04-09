Безсніжна зима і дефіцит опадів навесні - одна з причин масових пожеж у країні, - Кульбіда

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Безсніжна зима і дефіцит опадів навесні - одна з причин масових пожеж у країні, - Кульбіда

Брак снігового покриву в зимовий період і дефіцит опадів у березні-квітні стали однією з причин великої кількості пожеж по всій Україні.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ускладнення погодних умов почалося ще в зимовий період за відсутності снігового покриву і малої кількості опадів. Ситуація ще більше ускладнилася протягом березня і квітня, тому що дефіцит опадів становить 50% і більше. Як наслідок ми маємо, що підстильна поверхня пересушена, ефективних дощів давно не було і це як раз є однією з причин виникнення такої великої кількості пожеж", - сказав Кульбіда в середу на брифінгу в ДСНС України.

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Топ коментарі
+11 Nikolay Bilyi
Дефицит мозга у подавляющего большинства населения - вот основная причина!
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09.04.2020 10:23
+3 Лика Гордиенко
причина пожаров - наличие дебилов среди населения и во власти
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09.04.2020 10:32
+3 Al Be
Кульбида выдумывает какие-то теории... отсутствие влаги...бесснежная зима... а у меня есть точный ответ: соседка баба-зина, сука, и сосед дед-степан... они как сговорились. Это шо, пиромания - верный спутник климакса и импотенции??? Или пожизненный дефицит серого вещества? Говоришь Степану, мол, шо ш ты мудило делаешь? А он в ответ: "Та я ж той, я ж з гробльоми, я ж той, дивлюся, шоп той, бо воно ото ток кроще ото о"... из года в год, как колорадский жук на баклажаны, так и дед-степан весной на сухую траву.
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09.04.2020 10:40
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