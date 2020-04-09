В Україні з коронавірусом госпіталізовано 848 осіб, з них 40 дітей. 38 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - ЦГЗ

Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом госпіталізовано 848 осіб, з них 40 дітей. На апаратах штучної вентиляції зараз перебувають 38 хворих, на амбулаторному лікуванні - 941 особа. Померли в результаті ускладнення від COVID-19 57 осіб, з них 31 жінка і 26 чоловіків", - сказав Кузін .
Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксовано 224 нові випадки COVID-19, загалом - 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали.
А если и страшен = "маловерили" и "проверкаверы"
завидую попам - в любой ситуации они как змеи - выкрутятся, даже юбку не подмочив.