В Україні з коронавірусом госпіталізовано 848 осіб, з них 40 дітей. 38 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - ЦГЗ

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В Україні з коронавірусом госпіталізовано 848 осіб, на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ) перебувають 38 хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом госпіталізовано 848 осіб, з них 40 дітей. На апаратах штучної вентиляції зараз перебувають 38 хворих, на амбулаторному лікуванні - 941 особа. Померли в результаті ускладнення від COVID-19 57 осіб, з них 31 жінка і 26 чоловіків", - сказав Кузін .

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Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксовано 224 нові випадки COVID-19, загалом - 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали.