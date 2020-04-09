Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко

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Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко

Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. Часто його жертвою стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус не вибирає кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією чи ні. На все воля Господа нашого", - написав він.

Заступник глави МВС підкреслив, що "часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину".

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"Бажаю якнайшвидшого одужання братії Іонинського монастиря і його настоятелю", - додав Геращенко.

Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко 01
Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко 02
Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко 03

Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко 04

Коронавірус і карантин
карантин церква Геращенко Антон COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 цыцкин
Тільки від того що я бачу цього дебіла вже нудить..великий експерт і аваківський говномет
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09.04.2020 10:51
+3 As As ed2896ce
Часто жертвой COVID-19 становятся те

Кто верить СМИ, и не умеет разделить колл. умерших на колл. инфицырованных. А потом думать. Геращенков надо гнать "чистой" метлой и поскорее!
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09.04.2020 10:55
+2 Igor L
Священник а тим більше монах не може припинити свою діяльність, бо в цьому суть його існування! Священник, а тим більше монах не належить собі, він належить Богу! Монах це людина яке вже померла для світу в момент переходу в монашество і тому смерть тілесна для монаха нічого не змінює в духовному плані. Геращенко це нікчемна істота, він не розуміє що захворіють всі але Бог дозволить перехворіти без ускладнень так само як звичайною простудою!
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09.04.2020 10:54
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