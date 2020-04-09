Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко

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Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. Часто його жертвою стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус не вибирає кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією чи ні. На все воля Господа нашого", - написав він.

Заступник глави МВС підкреслив, що "часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину".

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"Бажаю якнайшвидшого одужання братії Іонинського монастиря і його настоятелю", - додав Геращенко.









