Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. COVID-19 виявлено у намісника Іонинського монастиря в Києві, - Антон Геращенко

3872

Намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря, розташованого в ботанічному саду Києва, єпископ УПЦ МП Іона заразився коронавірусом і перебуває під наглядом лікарів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус не вибирає кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією чи ні. На все воля Господа нашого", - написав він.

Заступник глави МВС підкреслив, що "часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину".

Читайте також: Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА

Геращенко також опублікував скриншот поста Іони Черепанова, який намісник опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Черепанов написав: "Друзі, ось і мене торкнулася світова пошесть. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний.

Зараз самопочуття в нормі, вранці було 36,7. Перебуваю в повній ізоляції. Служби в монастирі проходять своєю чергою, але без прихожан, оскільки ботсад закритий на карантин. Де заразився - не знаю. З такою кількістю контактів, як у мене, це не дивно ... Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не полишаю, але займаюся ними у віддаленому режимі - по телефону, смс та ін".

У свою чергу, заступник голови МВС побажав якнайшвидшого одужання братії Іонинського монастиря і його настоятелю.









