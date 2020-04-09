Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. COVID-19 виявлено у намісника Іонинського монастиря в Києві, - Антон Геращенко

3872 63
Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. COVID-19 виявлено у намісника Іонинського монастиря в Києві, - Антон Геращенко

Намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря, розташованого в ботанічному саду Києва, єпископ УПЦ МП Іона заразився коронавірусом і перебуває під наглядом лікарів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус не вибирає кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією чи ні. На все воля Господа нашого", - написав він.

Заступник глави МВС підкреслив, що "часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину".

Читайте також: Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА

Геращенко також опублікував скриншот поста Іони Черепанова, який намісник опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Черепанов написав: "Друзі, ось і мене торкнулася світова пошесть. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний.

Зараз самопочуття в нормі, вранці було 36,7. Перебуваю в повній ізоляції. Служби в монастирі проходять своєю чергою, але без прихожан, оскільки ботсад закритий на карантин. Де заразився - не знаю. З такою кількістю контактів, як у мене, це не дивно ... Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не полишаю, але займаюся ними у віддаленому режимі - по телефону, смс та ін".

У свою чергу, заступник голови МВС побажав якнайшвидшого одужання братії Іонинського монастиря і його настоятелю.

Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. COVID-19 виявлено у намісника Іонинського монастиря в Києві, - Антон Геращенко 01
Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. COVID-19 виявлено у намісника Іонинського монастиря в Києві, - Антон Геращенко 02
Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. COVID-19 виявлено у намісника Іонинського монастиря в Києві, - Антон Геращенко 03

Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. COVID-19 виявлено у намісника Іонинського монастиря в Києві, - Антон Геращенко 04

Коронавірус і карантин
карантин церква Геращенко Антон COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10 цыцкин
Тільки від того що я бачу цього дебіла вже нудить..великий експерт і аваківський говномет
показати весь коментар
09.04.2020 10:51
+7 Підлога Маккартні
Шахов доказ тому шо вірус фігня, бо у нього не було ускладнень і він лайтово пройшов хворобу. А ще Шахов доказ тому, що депутан будуть лікувати, а простих смертних ні Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8415
показати весь коментар
09.04.2020 11:15
+5 As As ed2896ce
Часто жертвой COVID-19 становятся те

Кто верить СМИ, и не умеет разделить колл. умерших на колл. инфицырованных. А потом думать. Геращенков надо гнать "чистой" метлой и поскорее!
показати весь коментар
09.04.2020 10:55
Дивитись коментарі