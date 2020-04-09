Вартість рейсу за медикаментами в Китай становить до $180 тис., - заступник голови ОП Тимошенко

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Рейс у Китай для доставки в Україну медичних засобів проти поширення коронавірусу коштує 150-180 тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Зараз в середньому виходить, що рейс в Китай коштує десь 150-180 тисяч доларів. Іл виходив дорожче", - сказав Тимошенко.

Він уточнив, що перший український літак, який полетів до Китаю за медикаментами, був військовий вантажний Іл-76 і тоді оплачували тільки заправки і парковки, тобто хендлінгові послуги: "Це все звичайно продають за 250-300 тисяч (дол. - Ред.)".

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За словами Тимошенка, після першого такого польоту, рейси здійснюють комерційні авіакомпанії, бо заправка Іл коштує занадто дорого.

"Далі два Scat здійснили польоти - це казахи дали нам свій великий літак 767. І зараз ми перейшли на SkyUp", - сказав Тимошенко.

Він додав, що представники SkyUp самі запропонували свою допомогу і ще такі рейси планується виконувати авіакомпанією МАУ.

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"SkyUp сам до нас прийшов і каже: дивіться, у нас немає ніяких польотів, але у нас літаки стоять. Давайте ми зараз розберемо літаки, знімемо сидіння і будемо виконувати карго-рейси. Дали ціну набагато дешевше, ніж це все коштує, і ми літаємо зараз SkyUp, а також домовляємося з МАУ", - сказав Тимошенко.