39 лабораторій проводять тести на COVID-19 в Україні, з них - дві приватні, - ЦГЗ

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Лабораторні дослідження на виявлення COVID-19 проводять 37 державних і 2 приватні лабораторії в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

"Зараз лабораторні дослідження вже проводяться в 37 державних лабораторіях, плюс також були додані дві приватні лабораторії, які також можуть проводити дослідження на COVID-19. Приватні лабораторії забезпечують щоденні звітності як за підтвердженими випадками, так і за тими результатами, які вони отримують протягом своєї роботи", - розповів він.

Кузін додав, що інформацію від приватних лабораторій направляють в обласні лабораторні центри МОЗ для того, щоб забезпечити повноцінне епідемічне розслідування.

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