МАУ виплатила першу частину компенсацій родинам жертв авіакатастрофи в Ірані

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Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почала компенсаційні виплати родинам пасажирів, загиблих в авіакатастрофі літака Boeing 737 у Тегерані.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" президент авіакомпанії Євген Дихне, передає Цензор.НЕТ.

"Певній частині пасажирів уже виплачено першу частину компенсацій. Цей процес не дуже швидкий, але його буде завершено", - наголосив Дихне.

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Водночас, за його словами, з погляду відповідальності іранської сторони це питання викликає дедалі більше побоювань. "Неприємно те, що ми констатуємо на сьогодні тупикову ситуацію з точки зору того технічного розслідування, яке здійснювали в Ірані. Не передано до жодної лабораторії бортові самописці, немає жодних рапортів про закінчення розслідування, ніякої інформації про успішні міжурядові угоди щодо компенсації з боку Ірану", - наголосив Дихне.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.