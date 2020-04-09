Запуск фотовідеофіксації порушень ПДР можуть перенести через карантин, - МВС

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Запуск фотовідеофіксації порушень ПДР можуть перенести через карантин, - МВС

Запуск автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР по Україні заплановано на 1 травня, хоча його відтермінування через карантин цілком можливе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"МВС України нагадує, що карантин - карантином, вірус - вірусом, а автофотовідеофіксацію порушень ПДР і розсилку повідомлень про це поки що ніхто не скасовував. Вони мають запрацювати з 1 травня. Хоча можливе і відтермінування у зв’язку із карантином", - йдеться в повідомленні.

"Менше особистих контактів поліцейських з водіями - більше епідеміологічної безпеки", - додав Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси. ФОТОрепортаж + КАРТА

Запуск фотовідеофіксації порушень ПДР можуть перенести через карантин, - МВС 01

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Топ коментарі
+7 Ревизор
Что ты несешь? Не нарушай, уважай тех кто рядом и не будет штрафов. Достали уже эти чмошники на дорогах, особенно остатки евробляхеров.
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09.04.2020 11:19
+5 вау
Зробили вас разом !

Запуск фотовидеофиксации нарушений ПДД могут перенести из-за карантина, - МВД - Цензор.НЕТ 2526
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09.04.2020 11:16
+4 вау
Запуск фотовидеофиксации нарушений ПДД могут перенести из-за карантина, - МВД - Цензор.НЕТ 8460
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09.04.2020 11:17
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