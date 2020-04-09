Запуск фотовідеофіксації порушень ПДР можуть перенести через карантин, - МВС

1959

Запуск автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР по Україні заплановано на 1 травня, хоча його відтермінування через карантин цілком можливе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"МВС України нагадує, що карантин - карантином, вірус - вірусом, а автофотовідеофіксацію порушень ПДР і розсилку повідомлень про це поки що ніхто не скасовував. Вони мають запрацювати з 1 травня. Хоча можливе і відтермінування у зв’язку із карантином", - йдеться в повідомленні.

"Менше особистих контактів поліцейських з водіями - більше епідеміологічної безпеки", - додав Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси. ФОТОрепортаж + КАРТА