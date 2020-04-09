Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп

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Президент США Дональд Трамп вважає, що країну очікує "приголомшливий рік" і що США переможуть коронавірус "найближчим часом".

Про це він сказав 8 квітня під час неофіційної телефонної конференції з релігійними лідерами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"У нас попереду приголомшливий рік. Ми переможемо цю заразу. Ми переможемо цей вірус і переможемо його найближчим часом. Ми повернемо нашу країну", - сказав Трамп.

Бесіда Трампа з релігійними лідерами відбулася напередодні Великодня і Песаха.

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"Попереду у нас дуже-дуже потужний рік, тому що ви знаєте, що нас чекає. Нам потрібно це зробити. Віруючим потрібно це зробити. Ми мусимо здобути перемогу", - звернувся він до учасників дзвінка.

У конференц-дзвінку також брав участь віцепрезидент Майк Пенс, який подякував релігійним лідерам за їхні зусилля щодо заохочення соціального дистанціювання, навіть якщо це означає, що парафіяни не можуть збиратися в релігійних домах.

"Президент говорить, що ми переможемо коронавірус і повернемося як ніколи сильними. Саме віра американського народу заклала основу для цього великого повернення", - сказав Пенс.

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Станом на 9 квітня в США підтверджено інфікування коронавірусом понад 432 тис. осіб. Від інфекції померло 14 817 хворих, з них 1922 - за останню добу, це рекордне число з початку спалаху епідемії.