12 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано на Київщині. Загалом 133 хворих, зокрема 10 дітей, - ОДА

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За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 9 квітня 2020 року підтверджено 12 нових випадків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Загалом офіційно підтверджено 133 випадки COVID-19.

З них на стаціонарному лікуванні - 42 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 91 особа.

З них 10 дітей: 3 - смт Козин; 1 - Обухів; 1 - с. Лісники; 1 - с. Гатне; 1 - с. С. Борщагівка; 1 – м. Бориспіль, 1 – м. Ірпінь; 1 - Поліський район.

Одужали - 6 осіб (жінка, 21 рік, м. Бровари, чоловік 51 рік, м. Біла Церква, жінка, 34 роки, с. Дмитрівка, жінка, 60 років, м. Обухів, чоловік, 41 рік, Ставищенський район, чоловік, 41 рік, смт Козин).

Померло 5 осіб (нових випадків за добу немає).

Підозру на зараження мають 533 особи. Найбільше в Києво-Святошинському (137) та Обухівському (76) районах.

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