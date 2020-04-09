41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко

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У Києві станом на ранок 9 квітня 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19, всього в столиці 335 хворих.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу кількість киян, хворих на коронавірус, збільшилася майже утричі проти минулих днів, на 41 людину. З них - двоє медиків. Упродовж минулої доби ще один випадок летальний. Всього в Києві вже 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив він.

За словами Кличка, з них 11 жінок віком від 26 до 71 року, і дівчинка, якій пів року. А також 29 чоловіків віком від 36 до 70 років.

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"У лікарні столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції під наглядом лікарів", - зазначив він.

Також мер повідомив, що з випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 - в Києво-Печерській лаврі.