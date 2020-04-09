Мінцифри створило карту порушень самоізоляції, - Федоров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава відомства Михайло Федоров.
"Створили карту, яка показує недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону, з країн де вирує коронавірус.
За словами міністра, за допомогою аналізу великого обсягу даних були визначені населені пункти, в яких живуть люди, які повернулися з-за кордону і менше всіх дотримувалися карантину - найменше перебувають на самоізоляції протягом 14 днів після приїзду.
Так, помаранчевий колір на карті означає, що 50-200 людей не дотримувалися карантину, червоний - понад 200. При цьому у великих містах беруться дані на площі 500 на 500 метрів.
Також Федоров зазначив, що Мінцифри отримує від операторів мобільного зв'язку Big Data про більш ніж пів мільйона людей. Це абоненти, які повернулися в Україну звідти, де є епідемія, починаючи від 17 березня. На основі цих даних створюється карта, якою можуть користуватися РНБО і МОЗ.
"Дані від мобільних операторів не містять жодної! персональної інформації про абонентів. Тобто ніякий конкретний абонент не відстежується. Отримується тільки інформація про:
— кількість осіб у населеному пункті, що повернулися з-за кордону;
— країни та канал повернення;
— кількість, яка не дотримується карантину (понад n% днів від дня повернення);
— сумарну кількість інших людей, з якими контактували порушники", - написав міністр.
Федоров додав, що держава буде використовувати карту в таких цілях:
"Управлінські рішення в 21 столітті потрібно ухвалювати на основі даних", - резюмував міністр.