Мінцифри створило карту порушень самоізоляції, - Федоров

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Міністерство цифрової трансформації створило карту, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава відомства Михайло Федоров.

"Створили карту, яка показує недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону, з країн де вирує коронавірус.

За словами міністра, за допомогою аналізу великого обсягу даних були визначені населені пункти, в яких живуть люди, які повернулися з-за кордону і менше всіх дотримувалися карантину - найменше перебувають на самоізоляції протягом 14 днів після приїзду.

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Так, помаранчевий колір на карті означає, що 50-200 людей не дотримувалися карантину, червоний - понад 200. При цьому у великих містах беруться дані на площі 500 на 500 метрів.

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Також Федоров зазначив, що Мінцифри отримує від операторів мобільного зв'язку Big Data про більш ніж пів мільйона людей. Це абоненти, які повернулися в Україну звідти, де є епідемія, починаючи від 17 березня. На основі цих даних створюється карта, якою можуть користуватися РНБО і МОЗ.

"Дані від мобільних операторів не містять жодної! персональної інформації про абонентів. Тобто ніякий конкретний абонент не відстежується. Отримується тільки інформація про:

— кількість осіб у населеному пункті, що повернулися з-за кордону;

— країни та канал повернення;

— кількість, яка не дотримується карантину (понад n% днів від дня повернення);

— сумарну кількість інших людей, з якими контактували порушники", - написав міністр.

Федоров додав, що держава буде використовувати карту в таких цілях:

Для оцінки рівня дотримання карантину особами, що мають високий ризик бути носіями COVID-19 у різних містах.

2. Для оптимізації розміщення ресурсів у тих регіонах, де найгірший рівень дотримання.

3. Для планування заходів із безпеки та захисту здоров’я.

"Управлінські рішення в 21 столітті потрібно ухвалювати на основі даних", - резюмував міністр.



