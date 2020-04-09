Правоохоронці в Києві склали 622 адмінпротоколи на порушників обмежувальних заходів, - Кличко

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Правоохоронці в Києві склали вже 622 адмінпротоколи щодо порушників обмежувальних заходів в місті, заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Я вдячний киянам, які дотримуються обмежувальних заходів. І не виходять у місто без необхідності. Але, на жаль, чимало і таких, хто ігнорує правила. І таких правоохоронці штрафують. На сьогодні правоохоронці склали вже 622 адмінпротоколи щодо порушників", - сказав Кличко під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, зокрема, 39 протоколів склали за перебування в громадському місці без масок, 10 - за переміщення групою більше 2-х осіб, 20 - за відвідування парків і скверів, 6 - за відвідування спортивних майданчиків. За порушення правил самоізоляції чи обсервації в столиці склали 64 протоколи. Поліція, в тому числі, і за інформацією моніторингового центру КМДА, перевірила дотримання режиму самоізоляції у 637 осіб.

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"Контроль буде. Правил мають дотримуватися всі. Тому що, в цьому випадку, - це питання здоров'я і життя киян. Не міська влада придумала, як вас обмежити. Це рекомендації ВООЗ, вірусологів, інфекціоністів, уряду, досвід інших міст світу", - підкреслив Кличко.