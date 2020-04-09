"У нас різний алгоритм підрахунку і подачі інформації", - Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19

1531 33
"У нас різний алгоритм підрахунку і подачі інформації", - Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19

Різниця в даних про кількість хворих на COVID-19, які подає столична влада, і тих, що оприлюднює Міністерство охорони здоров'я України, виникає, найімовірніше, через різний алгоритм підрахунку підтверджених випадків захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час щоденного брифінгу.

"У нас різний алгоритм підрахунку та подачі інформації. Ми отримуємо дані від Державної установи "Міський лабораторний центр МОЗ України". Оперативно, пізно ввечері. - Одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надійшли в установу. І після обробки даних. А МОЗ отримує цю інформацію вранці наступного дня. І, скоріш за все, враховує її вже в статистику наступного дня", - сказав Кличко.

За його словами, інформацію, яку надає столична влада, вона отримує від фахівців, які досліджують зразки. І ця інформація - деталізована, із зазначенням скільки захворіло жінок, скільки дітей, скільки чоловіків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко

"Ми робимо все, аби щодня надавати киянам оперативну і достовірну інформацію", - підкреслив Кличко.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8 Вальд Ще
Алгоритм - новое слово... Виталя - умище!
показати весь коментар
09.04.2020 12:35
+6 ptn hlo 428037f7
На ранок 8 квітня.
Польща-5 000 хворих, виконано 92 215 тестів.
Чехія- 5 033 хворих, 98 681 тест.
Румунія- 4 417 хворих, 43 578 тестів.
Україна- 1 668 хворих, проведено 7 205 тестів.
Дані з worldometers.
Менше тестів- менше хворих.
Як там каже бубочка?
показати весь коментар
09.04.2020 12:37
+3 5050
Виталя не врёт.У него ,что в голове,то и на языке.
показати весь коментар
09.04.2020 12:37
Дивитись коментарі