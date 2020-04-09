Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Біля села Сорокошичі Козелецького району Чернігівщини триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Для гасіння залучається авіація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Чернігівщини.

08 квітня о 13:20 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності та настилу в лісі біля с. Сорокошичі Козелецького району. Спостерігаються окремі осередки горіння на загальній площі близько 140 га.

До гасіння пожежі залучено 165 працівників та 34 одиниці техніки, з них від УДСНС - 16 одиниць техніки, 66 рятувальників особового складу.

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Також, для гасіння пожежі задіяні 3 літаки АН-32п спеціального авіаційного загону ДСНС України.

Авіацією ДСНС України здійснено три скидання води. Гасіння пожежі триває.









