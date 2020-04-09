У період обмежувальних заходів гарячу воду в Києві не відключатимуть, - Кличко

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У період дії обмежувальних заходів у столиці не відключатимуть гарячу воду споживачам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Щороку одразу після завершення опалювального сезону столичні служби та підприємства починають готуватися до наступного сезону. Проведення гідравлічних випробувань – це не забаганка міської влади, а технологічна необхідність та вимога чинного законодавства. - Яка визначає порядок і терміни проведення випробувань, - сказав Кличко. - Але, за моїм дорученням, на період обмежень технічна підготовка до наступного сезону проводитиметься тільки на об’єктах, де не треба відключати гарячу воду споживачам", - підкреслив мер Києва.

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Він також зазначив, що міська влада хоче змінити формат гідравлічних випробувань.

"Ми підготували звернення до уряду - внести зміни у профільне законодавство. І зменшити терміни, коли в будинках немає гарячої води під час проведення тестувань трубопроводів", - зазначив Віталій Кличко.