89% українців, виходячи з дому, надягають маску або респіратор, 50% користуються дезінфектором, - опитування Інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення Українського інституту майбутнього, 54% респондентів зазначили, що придбали мінімальний запас засобів захисту.
27% учасників опитування зазначили, що готують/шиють самостійно засоби захисту, 9% респондентів зауважили, що роботодавець забезпечує їх засобами захисту.
Лише 1% опитаних зазначили, що їм не потрібні засоби захисту.
89% учасників дослідження зазначили, що в умовах карантину під час виходу з будинку/квартири використовують маски або респіратори, 50% - користуються дезінфекторами, 35% - використовують рукавички.
Респонденти зі Сходу рідше за інших зазначали, що використовують засоби захисту. Також рідше за інших усіма засобами захисту користуються респонденти із сільської місцевості.
Конечно. Предусмотрительно всё распродали, потом безконтрольно напёрли сюда 200 тысяч граждан из вирусоносных стран. В общем, президент и правительство чётко среагировали и плюс теперь всем стало понятно, что медицина у нас покруче итальянской и американской.