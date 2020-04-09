89% українців, виходячи з дому, надягають маску або респіратор, 50% користуються дезінфектором, - опитування Інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

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Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів заявив, що українці поставилися до COVID-19, як до реальної загрози, і самостійно захищаються.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення Українського інституту майбутнього, 54% респондентів зазначили, що придбали мінімальний запас засобів захисту.

27% учасників опитування зазначили, що готують/шиють самостійно засоби захисту, 9% респондентів зауважили, що роботодавець забезпечує їх засобами захисту.

Лише 1% опитаних зазначили, що їм не потрібні засоби захисту.

89% учасників дослідження зазначили, що в умовах карантину під час виходу з будинку/квартири використовують маски або респіратори, 50% - користуються дезінфекторами, 35% - використовують рукавички.

Респонденти зі Сходу рідше за інших зазначали, що використовують засоби захисту. Також рідше за інших усіма засобами захисту користуються респонденти із сільської місцевості.

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