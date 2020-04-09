Ситуація з COVID-19 в Україні не така, як в Італії, адже суспільство поставилося до цього, як до реальної загрози. ІНФОГРАФІКА

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення Українського інституту майбутнього, 54% респондентів зазначили, що придбали мінімальний запас засобів захисту.
27% учасників опитування зазначили, що готують/шиють самостійно засоби захисту, 9% респондентів зауважили, що роботодавець забезпечує їх засобами захисту.
Лише 1% опитаних зазначили, що їм не потрібні засоби захисту.
Оцінюючи реальність загрози коронавірусу для країни, 38% респондентів зазначили, що ця загроза "дуже ймовірна", 51% - загроза "ймовірна", 9% - загроза "малоймовірна", 2% - "не бачать загрози зовсім".
Конечно. Предусмотрительно всё распродали, потом безконтрольно напёрли сюда 200 тысяч граждан из вирусоносных стран. В общем, президент и правительство чётко среагировали и плюс теперь всем стало понятно, что медицина у нас покруче итальянской и американской.
Олександр Бригинець
@bryhynets
·2 ч
Заступник голови ОПи зізнався, що їх усіх тестують на короновірус! Оце і є суть зеленої погані: своїх вони усіх тестують на короновірус, а чужих, кажуть, недоцільно Чужі хай мруть через запізнілий початок лікування А ще краще виявляти короновірус рісля смерті( виродкі зелені!
поезда не ходют ?