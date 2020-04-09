Ситуація з COVID-19 в Україні не така, як в Італії, адже суспільство поставилося до цього, як до реальної загрози. ІНФОГРАФІКА

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Ситуація з COVID-19 в Україні не така, як в Італії, адже суспільство поставилося до цього, як до реальної загрози. ІНФОГРАФІКА

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів заявив, що українці поставилися до COVID-19, як до реальної загрози, і самостійно захищаються.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення Українського інституту майбутнього, 54% респондентів зазначили, що придбали мінімальний запас засобів захисту.

27% учасників опитування зазначили, що готують/шиють самостійно засоби захисту, 9% респондентів зауважили, що роботодавець забезпечує їх засобами захисту.

Лише 1% опитаних зазначили, що їм не потрібні засоби захисту.

Оцінюючи реальність загрози коронавірусу для країни, 38% респондентів зазначили, що ця загроза "дуже ймовірна", 51% - загроза "ймовірна", 9% - загроза "малоймовірна", 2% - "не бачать загрози зовсім".

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Ситуація з COVID-19 в Україні не така, як в Італії, адже суспільство поставилося до цього, як до реальної загрози 01
Ситуація з COVID-19 в Україні не така, як в Італії, адже суспільство поставилося до цього, як до реальної загрози 02

Коронавірус і карантин
карантин опитування Український інститут майбутнього COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 belge
Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе.

Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе - Цензор.НЕТ 8882 Конечно. Предусмотрительно всё распродали, потом безконтрольно напёрли сюда 200 тысяч граждан из вирусоносных стран. В общем, президент и правительство чётко среагировали и плюс теперь всем стало понятно, что медицина у нас покруче итальянской и американской.
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09.04.2020 13:08
+2 Василь Грім



Олександр Бригинець

@bryhynets

·2 ч

Заступник голови ОПи зізнався, що їх усіх тестують на короновірус! Оце і є суть зеленої погані: своїх вони усіх тестують на короновірус, а чужих, кажуть, недоцільно Чужі хай мруть через запізнілий початок лікування А ще краще виявляти короновірус рісля смерті( виродкі зелені!
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09.04.2020 13:07
+2 133133
а чё так ? )))

поезда не ходют ?
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09.04.2020 13:10
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