Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
- Шевченківський +4
Водночас зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 78. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 40 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 45, у Шевченківському - 43, Голосіївському - 28, Оболонському - 23, Подільському - 21.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 20, Дніпровському - 22 та Святошинському - 15.