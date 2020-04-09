Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків. КАРТА

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Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Печерському районі. Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в столиці. За добу - 30 нових випадків.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко

Водночас зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 78. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 40 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 45, у Шевченківському - 43, Голосіївському - 28, Оболонському - 23, Подільському - 21.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 20, Дніпровському - 22 та Святошинському - 15.

Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків 01

Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків 02

Коронавірус і карантин
карантин Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 5 копійок
Мабіть там більше всього турьістів.
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09.04.2020 13:06
+3 Paulo Kit
Мабуть там Печерська Лавра...
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09.04.2020 13:13
+2 mrSmith
Блин, уже и по районам Киева статистика появилась...
Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 30 новых случаев - Цензор.НЕТ 6699
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09.04.2020 13:04
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