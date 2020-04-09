Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна

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Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна

Пенсіонерам, які отримують пенсії на банківські картки, разова допомога в розмірі 1000 гривень буде зарахована автоматично, а тим, хто отримує пенсію через "Укрпошту", гроші принесе листоноша.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, уряд визначив порядок виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень для пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менше 5000 гривень, і громадян, які отримують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

"У випадку, якщо парламентом найближчими днями будуть ухвалені зміни до державного бюджету, нам потрібно буде близько 5 днів для того, щоб почати виплати", - заявила Лазебна.

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Топ коментарі
+7 Zelya Vsyo
Зеля, всё это уже было. Послушай умного человека:
Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная - Цензор.НЕТ 9979
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09.04.2020 13:34
+6 Гыг с Вами
ну да,ну да...



Юрій Каракай

- Разумков! Коли відбудеться засідання Верховної Ради?!!
- Значить, дивіться:
1. Пятниця развратніца.
2. Субота - шабат.
3. Неділя - ми ж православні. Ну, зачєм зразу «сукі»?
4. У понеділок кораблі в море не виходять...
А єслі до 9 травня нє успєєм, то потім можна не поспішати.
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09.04.2020 13:28
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