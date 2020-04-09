Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна

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Пенсіонерам, які отримують пенсії на банківські картки, разова допомога в розмірі 1000 гривень буде зарахована автоматично, а тим, хто отримує пенсію через "Укрпошту", гроші принесе листоноша.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, уряд визначив порядок виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень для пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менше 5000 гривень, і громадян, які отримують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

"У випадку, якщо парламентом найближчими днями будуть ухвалені зміни до державного бюджету, нам потрібно буде близько 5 днів для того, щоб почати виплати", - заявила Лазебна.

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