Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, уряд визначив порядок виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень для пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менше 5000 гривень, і громадян, які отримують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.
"У випадку, якщо парламентом найближчими днями будуть ухвалені зміни до державного бюджету, нам потрібно буде близько 5 днів для того, щоб почати виплати", - заявила Лазебна.
Юрій Каракай
- Разумков! Коли відбудеться засідання Верховної Ради?!!
- Значить, дивіться:
1. Пятниця развратніца.
2. Субота - шабат.
3. Неділя - ми ж православні. Ну, зачєм зразу «сукі»?
4. У понеділок кораблі в море не виходять...
А єслі до 9 травня нє успєєм, то потім можна не поспішати.