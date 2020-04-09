"Енергоатом" не може забезпечити вивезення ядерного палива через кризу в галузі

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ДП "Гарантований покупець" заборгував НАЕК "Енергоатом" понад 4 млрд грн.

Через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не отримав понад 4 млрд грн за поставлену електроенергію, і нині компанія не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива. Про це заявив генеральний директор "Енергоатом-Трейдинг" НАЕК "Енергоатом" Сергій Бедін, передає Главком.

Він зазначив, що борг ДП "Гарантований покупець", якому постачається 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення, накопичив борг понад 4 млрд грн.



"Обсяг надходжень скоротився до такого рівня, що ми тільки можемо забезпечити виплату зарплати, податків і якісь невеликі поточні платежі. Ми не можемо ні забезпечити закупівлю ядерного палива, ні вивезення палива, ні ремонтну кампанію. У нас виручка взагалі впала нижче, ніж була, найнижча виручка, скажімо так, яка дозволяє тільки забезпечити зарплату і обов'язкові платежі, податки, відсотки по банках", - повідомив Бєдін.



Нагадаємо, раніше народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що енергетична галузь наблизилася до колапсу, і необхідно терміново призначити професійного міністра енергетики з професійною командою.



У свою чергу народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокований діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.