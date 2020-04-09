3% українців збираються відвідати церкву на Великдень, потрібно зробити так, щоб вони не наражалися на небезпеку зараження COVID-19, - Зеленський

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Більшість українців підтримують карантинні заходи і проєкт "Великдень вдома", коли богослужіння можна подивитися в трансляції. Зокрема, до 70% громадян України підтримують заходи карантину і тільки 3% збираються відвідати церкву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян свідомі високих ризиків епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку", – сказав Володимир Зеленський.

Щоб допомогти людям відсвяткувати Великдень удома, "Укрпошта" вже приймає замовлення на безкоштовну доставку освячених пасок. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, уже отримано кілька сотень замовлень, і постійно надходять нові.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" буде безкоштовно доставляти освячені паски по всій Україні.