В Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом, - ОП

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В Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом, - ОП

Доставлені медичні засоби будуть розподілятися не тільки в опорні лікарні, але і надійдуть у великі торговельні мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах.

За відсутності в продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування.

Додатково міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту. Так, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори

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На нараді повідомили, що в Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом.

Медичні засоби розподілятимуться не лише по опорних лікарнях, а й надійдуть у великі торговельні мережі.

Коронавірус і карантин
карантин Китай допомога Офіс Президента COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Стрелок
самолеты то прибывают регулярно. но масок как небыло в аптеках так и нет. фокус!
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09.04.2020 14:02
+6 Герхард
Куда оно все девается... ОП только и докладывает, как Украину заваливают средствами борьба с короновирусом.

А в реале нихрена нигде нет.
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09.04.2020 14:02
+6 5 копійок
Знов привезли якесь китайське фуфло.
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09.04.2020 14:02
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