Коронавірус у Москві вирішили лікувати переливанням крові від перехворілих

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Коронавірус у Москві вирішили лікувати переливанням крові від перехворілих

У столиці РФ лікарі лікують заражених коронавірусом переливанням плазми крові донорів, які були інфіковані і змогли одужати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в четвер, 9 квітня, повідомила заступник міського голови з питань соціального розвитку Анастасія Ракова.

"В Інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського департаменту охорони здоров'я та міській лікарні № 52 провели перші процедури", - розповіла Ракова.

За її словами, донорами стали 11 осіб, переливання отримали сім пацієнтів.

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Заступник мера уточнила, що кров одужалих пацієнтів містить антитіла до захворювання COVID-19, тому вона може використовуватися для лікування.

"Відповідну технологію схвалив для використання клінічний комітет по боротьбі з коронавірусною інфекцією. Ми постійно стежимо за розробками колег в інших країнах, аналогічні дослідження успішно проходять у Китаї, Німеччині та США. Сподіваємося, що новий метод допоможе нам ефективніше боротися з пандемією коронавірусу", - цитує Ракову агентство "Інтерфакс".

Коронавірус і карантин
карантин Москва COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 Андрей Никитин 9ad23e0d
Опасная процедура. У одного арабского шейха была редкая группа крови и ему пришлось перелить кровь еврея. В благодарность еврей получил $ миллион. В следующий раз вызвали опять того еврея, но после переливания шейх подарил ему коробку печенья. На немой вопрос шейх ответил: "А что ты таки хотел? В прошлый раз во мне не текла еврейская кровь!" Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 8745
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09.04.2020 14:28
+9 Поедатель Зябликов
Пральна - всех переболевших утилизировать! Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 445
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09.04.2020 14:01
+9 Харьков Сумской
Нужны не антитела для борьбы с вирусом (т.к. это - продукт реакции), а клетки-"убийцы".
А они - индивидуальны, и каждый организм их вырабатывает индивидуально, когда распознает и подстроится под вирус. Каждый организм - индивидуальный НИИ.
Ничего переливание крови не даст.
Уже обговаривался этот вопрос, когда первые переболевшие в Китае и в Италии появились.
Микробиологи объясняли, почему это - неэффективно.
Но, у кацапов - свой путь.
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09.04.2020 14:09
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