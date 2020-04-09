Прокуратура на Харківщині прийшла з обшуками в поліцію: розслідується кришування вирубки лісу

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У відділах поліції Харківської області проводять обшуки у зв'язку з приховуванням і кришуванням незаконних вирубок у лісових господарствах регіону.

Цю інформацію підтвердив "Укрінформу" прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно проходять обшуки за місцем роботи та проживання співробітників Валківського відділу поліції. Слідчі дії пов’язані з фактом приховування і кришування незаконної вирубки лісу", - сказав Чубенко.

Подробиці слідства пообіцяли надати протягом найближчих годин.

Зазначається, що обшуки у відділах і відділеннях поліції Харківщини проводяться від самого ранку силами обласної прокуратури та слідчих Держбюро розслідувань.

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