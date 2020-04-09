64% мешканців Донецької області вважають, що нині відбувається війна між Україною та РФ, - опитування Фонду "Демініціативи"

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64% мешканців, які проживають на підконтрольній уряду території Донецької області, вважають, що нині триває війна між Україною та Росією, також такої думки дотримуються 38% населення, що проживає на підконтрольній території Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Згідно з оприлюдненими в четвер результатами соцопитування, думки донецьких і луганських респондентів про наявність війни між Росією і Україною значною мірою відрізняються. Так, якщо серед донецьких респондентів 64% погодилися з фактом наявності війни, то серед луганських респондентів таку згоду висловили тільки 38%, а 43% не погодилися з такою постановкою питання. До того ж якщо в Донецькій області в порівнянні з кінцем 2018 року частка впевнених в існуванні війни з Росією суттєво зросла (з 41% до 64%), то в Луганській області ця частка залишилася майже такою ж, і навіть дещо зросла (з 38% до 43% ) частка тих, хто заперечує цей факт.

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Дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва з 18 лютого по 2 березня 2020 року. У кожній з областей було відібрано по 500 респондентів, вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік і місце проживання (за винятком окупованих територій). Теоретична похибка дослідження становить 3,5%. Проводилося воно за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні.