91% українців вважають коронавірус реальною загрозою, 92% відсвяткують Великдень удома, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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92% українців зазначили, що свято Великодня планують відсвяткувати вдома (у квартирі, на дачі), у колі членів родини, дотримуючись умов карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування проведеного на замовлення Українського інституту майбутнього.

Оцінюючи реальність загрози коронавірусу для країни, 38% респондентів зазначили, що ця загроза "дуже ймовірна", 51% - загроза "можлива", 9% - загроза "малоймовірна", 2% - "не бачать загрози зовсім".

Таким чином, 91% вважає загрозу коронавірусу для країни реальною.

Порівняно з першою хвилею опитування зменшилася кількість респондентів, які вважають, що загроза епідемії коронавірусу для країни "дуже ймовірна", і збільшилася кількість тих, хто зазначив, що загроза епідемії для України "ймовірна".

Оцінюючи реальність загрози коронавірусу для себе особисто і членів своєї сім'ї, 55% респондентів назвали цю загрозу як "ймовірну". 29% учасників опитування відзначали загрозу епідемії коронавірусу особисто для себе і членів своєї сім'ї як "малоймовірну", 11% - як "дуже ймовірну", 5% - "не бачать загрози зовсім".

Водночас, 62% респондентів зазначили, що через карантин цьогоріч не будуть відвідувати церкву на Великдень, 9% - відвідають церкву для освячення пасок, 3% - планують відстояти службу.

26% опитаних не відвідують церкву взагалі.

Респонденти із Заходу і парафіяни Української Православної Церкви Московського патріархату частіше за інших зазначали, що обов'язково відстоять службу або освятять паски.

92% респондентів зауважили, що свято Великодня планують відсвяткувати вдома (у квартирі, на дачі), в колі членів родини, дотримуючись умов карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 89% українців, виходячи з дому, надягають маску або респіратор, 50% користуються дезінфектором, - опитування Інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА





