У ЗСУ зареєстровано два нові випадки захворювання COVID-19, - Командування Медичних сил

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9 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук командування Медичних сил ЗСУ.

Так у військовослужбовця Васильківського гарнізону, який був напередодні госпіталізований до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" з попереднім діагнозом "пневмонія", після відповідного обстеження та проведення ПЛР тестування, підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Військовослужбовець перебуває у госпіталі та отримує симптоматичне лікування. Наразі стан його здоров’я задовільний.

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Також захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтверджено у військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя. З кінця березня він перебував на самоізоляції після контакту з особами, у яких було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 29 березня у нього підвищилася температура. Зроблені на початку квітня з інтервалом 4 доби швидкі тести показали негативний результат. Сьогодні надійшли результати ПЛР тестування, які підтвердили захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Наразі стан його здоров’я задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Військові, які мали з ними контакти відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них буде взято проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.



