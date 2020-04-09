75,6% жителів Донеччини вважають Росію стороною конфлікту на Донбасі, - опитування Фонду "Демініціативи"

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75,6% населення підконтрольної Україні території Донецької області вважають Росію стороною конфлікту на Сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Думки представників двох досліджених областей щодо включеності Російської Федерації у конфлікт на Донбасі помітно різняться. Якщо серед донецьких респондентів 3/4 вважають РФ стороною цього конфлікту (а 12% не вважають так), то серед луганських респондентів лише 47% поділяють відповідну думку, а 39% – не поділяють. Причому порівняно з опитуванням кінця 2018 року в Донецькій області частка тих, хто вважає Росію стороною конфлікту, помітно зросла (з 57% до 76%), а частка тих, хто так не вважає, зменшилася з 23% до 12%. У Луганській області також рівень визнання участі Росії у конфлікті зріс (з 41% до 47%), проте водночас збільшилася (з 31% до 39%) й частка тих, хто не визнає такої участі.

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Що стосується безпосередніх форм залучення Росії до конфлікту, то серед донеччан найбільш поширеною (46% опитаних) є думка про повний контроль з боку Росії за "ДНР/ЛНР" (тоді як серед луганчан таку відповідь дали лише 20%). Водночас 40% донеччан та 44% луганчан переконані, що Росія надає Донбасу гуманітарну допомогу. Причому порівняно з опитуванням кінця 2018 року оцінки діяльності Росії покращилися.

Зокрема, в Луганській області різко (з 2% до 32%) зросла частка тих, хто вважає, що Росія долучається до конфлікту лише дипломатичними засобами, і так само з 28% до 44% збільшилася частка тих, хто вважає, що Росія надає Донбасу гуманітарну допомогу; натомість суттєво зменшилися частки тих, хто вважають, що Росія постачає бойовикам зброю (з 46% до 33%), що російські війська беруть участь у бойових діях (з 36% до 20%), що Росія безпосередньо керує діяльністю "ДНР/ЛНР" (з 36% до 20%).

У Донецькій області хоча поширеність уявлення про участь російських військ у бойових діях та про підлеглість "ДНР/ЛНР" Росії залишилися приблизно на тому самому рівні, проте з 50% до 37% зменшилася частка тих, хто вважає, що Росія постачає бойовикам зброю, і з 16% до 35% збільшилася частка тих, хто вважає, що Росія підтримує "ДНР/ЛНР" переважно дипломатичними засобами.

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Крім того, 33,3% жителів Донецької області вважають, що Збройні сили Російської Федерації беруть участь в бойових діях на стороні "ДНР" і "ЛНР". Такої ж думки дотримуються 19,6% жителів Луганської області.

Крім того, 45,5% жителів Донецької області вважають, що Росія контролює "ДНР" і "ЛНР" і керує їхніми політичними і військовими діями.