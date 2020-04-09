Український стартап запустив безкоштовний бот для тестування на коронавірус

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Бот уже працює в трьох найпопулярніших месенджерах: Viber, Telegram, Facebook. Весь процес тестування займає не більше двох-трьох хвилин і складається з питань про симптоми.

Про це повідомив Цензор.НЕТ співзасновник проєкту Євген Бондарук.

Медичний стартап aHeal.me створив безкоштовний онлайн-бот, який допомагає провести попередню діагностику на COVID-19 за кілька хвилин.

"Нас дуже хвилює кількість фейків і неправдивої інформації, яка серйозно обговорюється серед людей, і ми вирішили допомогти нашим співгромадянам із самодіагностикою", - повідомив він.

За словами Бондарука, бот уже працює в трьох найпопулярніших месенджерах: Viber, Telegram, Facebook. Весь процес тестування займає не більше двох-трьох хвилин і складається з питань про симптоми.

"Головне завдання бота - заспокоїти людей, які за симптомами, про які пишуть неперевірені джерела, починають підозрювати у себе хворобу", - пояснив Бондарук.

Для розрахунку ризику інфікування використовується 17 чинників, на основі аналізу яких штучний інтелект визначає ймовірність інфікування коронавірусом.

Засновники проєкту зазначають, що цей бот не є заміною лабораторних тестів або консультації лікаря. Водночас він допомагає виявити пацієнтів з високим ризиком інфікування і направити їх за спеціалізованою допомогою.

"Ми розробили тест так, щоб будь-яка людина, навіть та, яка не розбирається в медицині, могла швидко дізнатися про ризик інфікування й отримати рекомендації", - повідомила Цензор.НЕТ Оксана Лісова, співзасновник проєкту, практикуючий педіатр і автор наукових робіт.

Для розробки бота залучалися лікарі різних спеціальностей і кандидати медичних наук з НМУ ім. О.О. Богомольця. У фінальному тестуванні брали участь провідні фахівці: кандидат медичних наук Наталія Кириця, к.м.н. Тетяна Іовиця, л.в.к. Лариса Голюк, л.в.к. Ірина Ковальв.

За словами Євгена Бондарука, з моменту запуску тестом уже скористалися понад півтори тисячі осіб. З них менше 1% мають високий ризик інфікування, про який вони дізналися з бота.

Також у команді стартапу повідомили, що найближчим часом бот навчиться розпізнавати й інші найбільш поширені хвороби - і буде підказувати користувачам, яке додаткове обстеження їм необхідно пройти і до якого лікаря звернутися.

Щоб пройти сам тест, достатньо перейти на сайт www.aheal.me і вибрати месенджер.