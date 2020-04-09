Засідання глав фракцій із керівництвом Ради призначено на 10 квітня, - нардеп "Голосу" Железняк

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Засідання глав парламентських фракцій із керівництвом парламенту щодо порядку денного позачергової сесії призначено на ранок 10 квітня.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ

"У нас завтра вранці буде засідання голів фракцій із керівництвом парламенту, де буде обговорюватися порядок денний позачергового засідання. Поки що воно попередньо призначене на понеділок. Ми фракцією "Голос" будемо наполягати на внесенні банківського законопроєкту (№2571-д. – Ред.) до порядку денного", - сказав він у коментарі.

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Однак, додав Железняк, внесення законопроєкту до порядку денного буде залежати від роботи комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, заступником голови якого він є.

"Станом на зараз зведено трохи більш ніж 11 тис. поправок, тобто залишилося близько 5 тис. За часом видається так, що остаточний текст таблиці буде готовий до другої половини п'ятниці (10 квітня. - Ред.)", - пояснив він.

"Незрозуміло коли в нас буде засідання комітету. По-перше, це залежить від технічних моментів - таблиці. А по-друге, - від того, за яким сценарієм піде засідання комітету. Зрозуміло, що всі 16 тис. поправок розглядати не будуть", - зазначив Железняк, додавши, що, найімовірніше, поправки будуть згруповані і розглянуті за групами.

Водночас від порядку денного позачергового засідання парламенту залежить те, наскільки швидко працюватиме комітет.

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"Зі свого боку обидва представники фракції "Голос" у комітеті - і я, і Галина Васильченко, готові працювати на вихідних і в понеділок, хоч вдень, хоч вночі, щоб підготувати до розгляду банківський законопроєкт. У нас із 32 членів комітету 24 представляють "Слугу народу", тож від них передовсім залежить, як вони реагуватимуть на цей спам", - прокоментував Железняк.

Як повідомлялося, до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.