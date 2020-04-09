Україна отримає додаткові 320 тис. таблеток з діючою речовиною для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, - Степанов

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає додаткові 320 тис. таблеток з діючою речовиною гідроксихлорохін для симптоматичного лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Необхідну кількість препарату поставлять як гуманітарну допомогу компанії "Санофі" і "Сандоз".

Цього вистачить на лікування понад 22 тис. пацієнтів.

Цей препарат прописаний в національному протоколі лікування хворих COVID-19 і застосовується для пацієнтів із важким перебігом хвороби виключно в умовах стаціонарів, а також під наглядом лікарів і з письмової згоди пацієнтів.

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Він буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показаннями.