Україна отримає додаткові 320 тис. таблеток з діючою речовиною для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, - Степанов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Необхідну кількість препарату поставлять як гуманітарну допомогу компанії "Санофі" і "Сандоз".
Цього вистачить на лікування понад 22 тис. пацієнтів.
Цей препарат прописаний в національному протоколі лікування хворих COVID-19 і застосовується для пацієнтів із важким перебігом хвороби виключно в умовах стаціонарів, а також під наглядом лікарів і з письмової згоди пацієнтів.
Він буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показаннями.
А чего наши идут против ?
То вечно ставят в пример страны Европы.... а тут мы идем своим путем?