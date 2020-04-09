Україна отримає додаткові 320 тис. таблеток з діючою речовиною для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, - Степанов

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Україна отримає додаткові 320 тис. таблеток з діючою речовиною для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає додаткові 320 тис. таблеток з діючою речовиною гідроксихлорохін для симптоматичного лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Необхідну кількість препарату поставлять як гуманітарну допомогу компанії "Санофі" і "Сандоз".

Цього вистачить на лікування понад 22 тис. пацієнтів.

Цей препарат прописаний в національному протоколі лікування хворих COVID-19 і застосовується для пацієнтів із важким перебігом хвороби виключно в умовах стаціонарів, а також під наглядом лікарів і з письмової згоди пацієнтів.

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Він буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показаннями.

Україна отримає додаткові 320 тис. таблеток з діючою речовиною для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, - Степанов 01

Коронавірус і карантин
карантин ліки лікування Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 Лариса fb3d953c
Это очень токсичный препарат и удивляет та быстрота, с которой зеленые снабдили больницы этим препаратом.
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09.04.2020 15:30
+8 Serg Sergeev
Только что прочитал новость что от него отказалась Англия и Швеция!
А чего наши идут против ?
То вечно ставят в пример страны Европы.... а тут мы идем своим путем?
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09.04.2020 15:23
+5 oscar
В том и дело,что эти страны отказались, так как идут спазмы, частичная потеря зрения и т.д и т.п.
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09.04.2020 15:27
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