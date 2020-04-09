Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва

5255

Пандемія коронавірусу, ступінь наслідків якої поки ще до кінця не ясний, вже поставила світову економіку на межу наймасштабнішої кризи майже за століття, констатує Міжнародний валютний фонд.

"Ми як і раніше маємо справу з екстраординарною невизначеністю щодо глибини і тривалості кризи. Однак уже зрозуміло, що глобальна економіка покаже різко негативні темпи зростання в 2020 році, що буде відображено в нашому World Economic Outlook наступного тижня", - заявила глава фонду Крісталіна Георгієва в промові, що відкриває традиційні весняні зустрічі МВФ і Світового банку, які також стали жертвою пандемії і були вимушено переведені в онлайн-формат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"По суті справи, ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь з моменту Великої депресії (почалася обвалом американського фондового ринку в 1929 р. - Ред.)", - сказала Георгієва.

У її промові немає точного прогнозу падіння світової економіки в 2020 році. Чинний прогноз був опублікований менше трьох місяців тому, але вже далекий від реальності (він передбачає зростання на 3,3% в 2020 р. і 3,4% в 2021 року порівняно з 2,9% в 2019 р.).

Також читайте: МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва

За словами глави МВФ, якщо пандемія піде на спад у другому півріччі 2020 року, що дозволить поступово згорнути обмежувальні заходи, в 2021 р. світову економіку чекає "часткове відновлення". "Але знову хочу підкреслити колосальну невизначеність навколо прогнозу: він може бути погіршений залежно від безлічі різних факторів, включаючи тривалість пандемії", - сказала Георгієва.

Вона озвучила нову оцінку відтоку коштів портфельних інвесторів з ринків, що розвиваються, за останні два місяці - близько $ 100 млрд, що, за словами глави МВФ, більш ніж утричі більше, ніж за такий же період фінансової кризи 2008 р. (всього кілька днів тому вона говорила про $ 90 млрд). Крім того, країни-експортери сировини зіткнулися з "подвійним ударом" падіння цін і попиту, зазначила Георгієва.

"Хороша новина", за її словами, полягає в тому, що уряди різних країн рішуче діють і координують свою політику в умовах пандемії. Бюджетні заходи, вжиті всіма державами світу з моменту початку кризи, МВФ оцінює сумарно в $ 8 трлн.

Також читайте: Економічна криза через коронавірус вже серйозніша, ніж у 2008 році, - глава МВФ Георгієва