Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ

2774 49
Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ

Центр громадського здоров'я заявляє, що респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо тим, хто має бороду.

"Пам'ятайте, респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо тим, хто має бороду", - йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

У Центрі громадського здоров'я зазначають, що медикам під час догляду за пацієнтами з COVID-19 рекомендується використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2, оскільки вони, а також респіратори класом вище, забезпечують максимальний захист від твердих і рідких дрібнодисперсних аерозолів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфекційні засоби, - заступник мера Поворозник

Водночас населенню не рекомендується носити респіратори FFP2/FFP3 для захисту від респіраторних захворювань, зокрема COVID-19, оскільки ці респіратори призначені для медичних працівників, які надають допомогу інфікованим людям.

Коронавірус і карантин
карантин маска ЦГЗ COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23 zeaquarelle
Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8665
показати весь коментар
09.04.2020 15:36
+6 belge
Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2695 Всё. Бородатым пи2дец.
показати весь коментар
09.04.2020 15:35
+4 Андерсен a4cbf7de
За небритость штраф( даже в маске) 17 тыс, за бороду ( в маске) 34 тыс. Приветствуется также бритая голова. Кстати по всем параметрам подходит Кива, тем более и руки у него все время заняты, а значит не лазит в нос, рот и глаз.
показати весь коментар
09.04.2020 15:40
Дивитись коментарі