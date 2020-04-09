Понад 143 тис. українців-заробітчан покинули Польщу з початку епідемії коронавірусу

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Понад 143 тис. українців-заробітчан покинули Польщу з початку епідемії коронавірусу

З 15 березня, після закриття держкордону, до 7 квітня із Польщі в Україну виїхали 143 200 осіб. З них 31 000 - за останні десять днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net розповіла прессекретар Держприкордонслужби Польщі Агнешка Голіас.

Зазначається, що за даними Державної прикордонної служби України, всього в Україні з 13 березня по 1 квітня повернулися 650 000 осіб. З них 185 000 українців було евакуйовано спецрейсами, організованими МЗС України.

28 березня Сейм Польщі схвалив антикризову програму дій для підтримки економіки країни на суму 212 млрд злотих (45 млрд євро). Зокрема, передбачається, що трудові мігранти з інших країн, в тому числі з України, можуть розраховувати на автоматичне продовження терміну дії робочих віз і карт перебування на період епідемії і, щонайменше, 30 днів після її завершення.

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Коронавірус і карантин
карантин Польща українці заробітчани COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+1 Андерсен a4cbf7de
При подсчете населения после пандемии окажется что население в Украине выросло. Парадокс.
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09.04.2020 15:42
+1 Александр Юр
Уехали миллионы. Вернулось 143 тыс. Куда дели остальных?
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09.04.2020 15:44
+1 Senator S 01a656ec
За пределами Польши живет 20 миллионов поляков,по сути еще одна Польша. Более 143 тыс. украинцев-заробитчан покинули Польшу с начала эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7264
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09.04.2020 15:54
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