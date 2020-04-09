"Нова пошта" відправила до Полтави та Чернівців чергову партію гуманітарної медичної допомоги

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Найбільший український оператор поштового зв'язку "Нова пошта" відправив медичним закладам Полтави та Чернівців четверту партію гуманітарної допомоги для подолання пандемії коронавірусу.

Полтавська обласна інфекційна лікарня отримає 100 захисних щитків, 2158 костюмів біозахисту, міські лікарні № 3 та 5 – 9400 медичних шапочок і кисневий концентратор. На прохання медиків Чернівців для регіону придбано та відправлено 4250 високих бахіл та 100 захисних костюмів.





"Наша компанія продовжує надавати посильну допомогу медикам у їхній нелегкій боротьбі зі смертельною загрозою, яка стрімко поширюється в Україні. Щоб перемогти настільки підступну недугу, насамперед, ми маємо забезпечити максимальний захист лікарів і медичного персоналу, які ціною свого здоров'я в цілодобовому режимі перебувають на передовій бойових дій із COVID-19. Без будь-яких сумнівів, спільними зусиллями ми переможемо вірус. І від кожного з нас сьогодні залежить, щоб ця перемога була досягнута з мінімальними втратами людських життів", – сказала співзасновниця "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

Як повідомлялося раніше, 15 березня 2020 року керівництво компанії ухвалило рішення про виділення 25 млн грн на закупівлю медичного обладнання, медикаментів і засобів індивідуального захисту для медичних закладів країни. Перші поставки гуманітарної допомоги почалися через три дні – 18 березня. Медики одержали рентгенографічні й УЗД-апарати, біохімічні автоматичні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмоферезу, діагностичні набори для біохімічного аналізатора, монітори пацієнтів поліфункціональні з неінвазивним виміром гемодинаміки, апарати штучної вентиляції легень.





26 березня 2020 року "Нова пошта" доправила в Полтаву другий транш медичної гуманітарної допомоги. Полтавська обласна інфекційна лікарня одержала 8100 респіраторів, 3502 захисних щитки, 200 десятилітрових сулій антисептика, 158 медичних захисних костюмів. 5-й міській клінічній лікарні доставлено 20 інфузійних насосів, призначених для дозованого тривалого введення пацієнту розчинів високоактивних препаратів і живильних речовин.

На прохання медиків Чернівецької області "Нова пошта" оплатила пошиття та доправила в регіон 2000 спеціальних захисних костюмів.