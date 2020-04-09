Подружжя померло в одну ніч від коронавірусу на Львівщині, - заступниця мера Львова Слічна

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На Львівщині від коронавірусу в одну ніч померли чоловік і дружина із Жовківського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань, керівниця міського штабу щодо ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції COVID-2019 Галина Слічна.

"Жінка перебувала у першій міській клінічній лікарні імені Князя Лева. В суботу їй стало гірше. Коли тест підтвердив, що у неї коронавірус, її перевели в інфекційну лікарню", – розповіла Слічна.

Цієї ж ночі в цій же лікарні помер і її чоловік.

"Йому також було зле і його госпіталізували до інфекційної лікарні. Йому теж зробили ПЛР-аналіз. Але він помер ще до того, як надійшли результати аналізів", – зазначила вона, додавши, що ці особи контактували з хворими на коронавірус.

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За даними начальника управління охорони здоров`я ЛМР Володимира Зуба, які оприлюднила пресслужба міської ради, 58-річна жінка перебувала на апараті ШВЛ. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія. В чоловіка була пневмонія. В лікарню він поступив з підозрою на COVID-19.