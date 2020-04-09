Подружжя померло в одну ніч від коронавірусу на Львівщині, - заступниця мера Львова Слічна

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Подружжя померло в одну ніч від коронавірусу на Львівщині, - заступниця мера Львова Слічна

На Львівщині від коронавірусу в одну ніч померли чоловік і дружина із Жовківського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань, керівниця міського штабу щодо ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції COVID-2019 Галина Слічна.

"Жінка перебувала у першій міській клінічній лікарні імені Князя Лева. В суботу їй стало гірше. Коли тест підтвердив, що у неї коронавірус, її перевели в інфекційну лікарню", – розповіла Слічна.

Цієї ж ночі в цій же лікарні помер і її чоловік.

"Йому також було зле і його госпіталізували до інфекційної лікарні. Йому теж зробили ПЛР-аналіз. Але він помер ще до того, як надійшли результати аналізів", – зазначила вона, додавши, що ці особи контактували з хворими на коронавірус.

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За даними начальника управління охорони здоров`я ЛМР Володимира Зуба, які оприлюднила пресслужба міської ради, 58-річна жінка перебувала на апараті ШВЛ. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія. В чоловіка була пневмонія. В лікарню він поступив з підозрою на COVID-19.

Коронавірус і карантин
карантин Львівщина смерть COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+23 oscar
Короче все ясно - в Украине тестируют посмертно.
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09.04.2020 15:49
+16 Владимир Д 93e0c8ca
Потому что до последнего тянут с тестированием и госпитализацией, у скорых и врачей якобы есть четкие инструкции по этому поводу, вот и результат, люди умирают, а тесты делают или перед самой смертью и ли после смерти. Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная - Цензор.НЕТ 7918
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09.04.2020 15:49
+14 Лариса fb3d953c
Да, похоже что даны рекомендации тянуть. Так и в Киеве умер молодой человек 30 лет, которого 5 дней не брала скорая в больницу и он 5 дней не лечился из-за
этого, а потом было уже поздно. Умер от простой пневмонии. Творится что-то неладное в стране.
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09.04.2020 15:54
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