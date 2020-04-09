Правки різних нардепів до "антиколомойського" законопроєкту мають однакову структуру, оформлення та шрифти: магія синхронізації, - нардеп "Голосу" Железняк. ДОКУМЕНТ

2891

Поправки народних депутатів до "антиколомойського" законопроєкту мають подібну структуру, оформлення і навіть шрифти.

Про це повідомив у Facebook перший заступник глави податкового комітету ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Як перший заступник Комітету, офіційно звернувся до Секретаріату з проханням надати мені правки колег до законопроекта 2571-д (закон про банки). Хочу заздалегідь вивчити позицію і підготуватися до розгляду у другому читанні. І тут випадково звернув увагу на те, на скільки схоже оформлення правок не тільки у різних колег навіть з різних фракцій, які подали найбільшу кількість правок. Я звичайно вірю в те, що можуть бути такі співпадіння, але так щоб і оформлення (воно не регламентується) і шрифти і структура викладення.... магія синхронізації, не менше))) Як пруф додаю скрин початку правок від колег. Для відкритості нашої роботи викладаю 5 пакетів правок (Поляков; Бондар; Демченко; Чорний; Дунда) за цим посиланням, думаю у всіх бажаючих буде можливість їх проаналізувати самостійно", - розповів нардеп.

"Взагалі більшість правок, на мою суб’єктивну думку, мають суто технічний характер, але звичайно кожен депутат має право на них. Ось видно що правки готувалися в тому числі на перше квітня. Поки найкласніша правка: замінити довгу назву на просту – Закон України "Антиколомойський". Особисто буду голосувати за цю правку "За", - додав Железняк.







